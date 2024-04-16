Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что торговля с Россией сейчас не фактор, который все решает. Мол, самое важное то, что президент Франции отвечает за проведение Олимпиады. Отметим, что Макрон убежден, что Олимпийские игры принесут много пользы с дипломатической стороны.

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"Это важная история. У него главная задача – это все-таки сейчас сделать так, чтобы не войти в историю как человек, который залил кровью Олимпиаду", – сказал Яковенко.

Кроме того, существует большая вероятность того, что ИГИЛ может устроить один большой теракт или серию терактов, воспользовавшись Олимпийскими играми. Эммануэль Макрон и французские спецслужбы понимают эту угрозу.

Макрон сейчас делает все, чтобы уменьшить возможность терактов. И пытается хоть как-то прославиться и добиться перемирия на период Олимпиады. Вероятность этого просто равна нулю. Думаю, что ничего из этого не получится,

– убежден Игорь Яковенко.

Все потому, что для перемирия нужны переговоры. А никаких переговоров между Украиной и путинским режимом быть не может. Поэтому это – утопия и бесполезные хлопоты. Российский оппозиционный журналист считает, что президент Франции это понимает, однако, "должен пытаться". Интересы Макрона – интересы спокойное и успешное проведение Олимпиады.

"Он должен на будущее, когда что-то случится, всегда говорить о том, что "я старался. Я же с Си Цзиньпином пытался договориться, чтобы он остановил Путина. Я пытался это сделать, но не получилось". То есть, на самом деле он делает примитивные шаги", – подчеркнул Яковенко.

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