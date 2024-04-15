Макрона можно понять, ведь во время Олимпийских игр традиционно останавливают любые войны. Однако мы живем не в те времена, поэтому такое предложение проигнорируют. Таким предположением с 24 Каналом поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, назвав риски такого "перемирия".

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Чем грозит идея Макрона

Коваленко объяснил, что остановка боевых действий на две – четыре недели, это возможность для российских оккупантов существенно накопить потенциал.

Силы обороны должны постоянно уничтожать российскую технику и личный состав, чтобы не получить через месяц значительный ресурс для мощного наступления на том или ином участке.

При этом, нет гарантий, что за период "перемирия" на время Олимпийских игр Украина получит достаточно средств, которые бы позволили уничтожать накопленный потенциал России.

Поэтому никакого перемирия не будет. Эммануэль Макрон немного изменился в своей концепции такого Наполеона на белом коне с шашкой на голове, которую он взял несколько недель назад,

– сказал Коваленко.

Этот пример ярко демонстрирует, что французский президент может балансировать с одного "побережья" к другому в российско-украинской войне.

Напомним! В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем в Украину могут отправить войска стран-членов НАТО. Одним из вероятных мест дислокации рассматривался город Одесса.

Цель России – захват территорий

По словам Александра Коваленко, Эммануэль Макрон, как и каждый лидер, заботится прежде всего о своем государстве. Однако важным для Франции и других стран является также ситуация у их соседей.

Если боевые действия остановятся на два года, Россия сможет восстановить свой военный потенциал, в частности танки, ББМ, артиллерию, ракеты, дроны, – и тогда может ударить новой волной по Украине или начать захват Эстонии, Литвы, Латвии, дойти до границы Сувальского коридора и зайти в Польшу.

А это уже угроза для самой Европы. Европейским лидерам надо осознавать, что Россия – это реваншистская экспансивная страна, которая будет направлять весь свой потенциал на экспансию и захват, неважно Украины или Европейского Союза. Из этого делаем выводы – нужен ли им такой "мир", или надо, чтобы Москва была в состоянии перманентного пожара,

– констатировал военно-политический обозреватель.

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