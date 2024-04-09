На это уже отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Пропагандистка устроила настоящую истерику и традиционно обвинила "загнивающий Запад", информирует 24 Канал. Напомним, что Олимпийские игры должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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В Париже якобы нарушают права россиян

Мария Захарова назвала "абсолютно ужасной, непристойной и аморальной" заявление Идальго. Ее слова будто бы находятся за гранью поведения в рамках международно-правовых норм. По ее мнению, здесь присутствует и расизм, и национализм, и политизация спорта, и сегрегация.

Это нарушение демократических норм и принципов. Какого черта чиновник в Париже говорит от лица якобы всех граждан? Может, они какой-то соцопрос проводили? Может, проводили работу по сбору мнений?

– сказала Захарова.

Однако в случае с россиянами не нужно проводить никакие социальные опросы. Парижане просто понимают, что российскому народу не место среди цивилизованных стран мира, их рожи не хотят видеть вне России. Захарова прекрасно это понимает, поэтому ей рвет крышу.

Россияне боятся ехать во Францию

Кроме того, россияне заявили, что президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах якобы решил "поссорить между собой братские народы".

Ранее МОК просил украинцев следить за провластными высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь санкции и недопуск к Олимпиаде.

Пропагандисты призвали вмешаться в ситуацию ООН, ЮНЕСКО и даже ОБСЕ. То есть россияне, которые чихать хотели на все международные организации, решили попросить их помощи.

Мария Захарова пожаловалась, что теперь российские спортсмены и болельщики боятся ехать на Олимпийские игры, потому что не уверены, что Париж сможет гарантировать им безопасность.

Париж не просто самоустранился от выполнения своих прямых обязанностей как страны, которая принимает Олимпиаду, а максимально участвует. Не опосредованно, а на всю катушку,

– сказала пропагандистка.

И добавила, что Франция якобы пытается затруднить присутствие российских атлетов и граждан на Олимпийских играх, поэтому не предоставляет определенную информацию представительству России. По словам Захаровой, здесь вроде бы "отсутствует любая логическая ясность".

Вообще думаю, что это общий хаос, который происходит в Париже на многих направлениях. И в этом случае, он подкреплен жуткими политическими заявлениями в нашу сторону,

– пожаловалась пресс-секретарь МИД России.

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