На це вже відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Пропагандистка влаштувала справжню істерику й традиційно звинуватила "загниваючий Захід", інформує 24 Канал. Нагадаємо, що Олімпійські ігри мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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У Парижі буцім порушують права росіян

Марія Захарова назвала "абсолютно жахливою, непристойною та аморальною" заяву Ідальго. Її слова буцім знаходяться за межею поведінки у межах міжнародно-правових норм. На її думку, тут присутній і расизм, і націоналізм, і політизація спорту, і сегрегація.

Це порушення демократичних норм та принципів. Якого біса чиновник у Парижі говорить від обличчя нібито усіх громадян? Може, вони якесь соцопитування проводили? Може, проводили роботу зі збору думок?

– сказала Захарова.

Проте у випадку з росіянами не потрібно проводити жодні соціальні опитування. Парижани просто розуміють, що російському народу не місце серед цивілізованих країн світу, їхні пики не хочуть бачити поза Росією. Захарова прекрасно це розуміє, тому їй рве дах.

Росіяни бояться їхати уФранцію

Також росіяни заявили, що президент Міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах буцім вирішив "посварити між собою братні народи".

Раніше МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли спричинити санкції та недопуск до Олімпіади.

Пропагандисти закликали втрутитися у ситуацію ООН, ЮНЕСКО та навіть ОБСЄ. Тобто росіяни, які чхати хотіли на всі міжнародні організації, вирішили попросити їхньої допомоги.

Марія Захарова пожалілася, що тепер російські спортсмени та вболівальники бояться їхати на Олімпійські ігри, бо невпевнені, що Париж зможе гарантувати їм безпеку.

Париж не просто самоусунувся від виконання своїх прямих обов'язків як країни, яка приймає Олімпіаду, а максимально бере участь. Не опосередковано, а на всю котушку,

– сказала пропагандистка.

І додала, що Франція буцім намагається утруднити присутність російських атлетів та громадян на Олімпійських іграх, тому не надає певну інформацію представництву Росії. За словами Захарової, тут начебто "відсутня будь-яка логічна ясність".

Взагалі думаю, що це загальний хаос, який відбувається у Парижі на багатьох напрямках. Та у цьому випадку, він підкріплений моторошними політичними заявами у наш бік,

– побідкалася речниця МЗС Росії.

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