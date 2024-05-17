Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу об одном из десяти договоров, которые были подписаны на этой встрече, в частности говорится о высадке топинамбура на территории России для экспорта в Китай. Он отметил, что это указывает на то, что визит кремлевского диктатора в Китай не был фундаментально историческим, как это пытается выдавать российская сторона.

Смотрите также Китай этого никогда не сделает: какой вызов Путин бросил Пекину

"Единственное, что удалось выжать Путину из этого визита, то это картинку – пропагандистским российским телеканалам она удалась", – сказал он.

В чьих интересах была эта встреча

Буряченко отметил, если рассматривать визит Путина в Китай предметно, то эта встреча была абсолютно в интересах Китая. Все, о чем говорили стороны, по его мнению, указывает на обесценивание национальных интересов России.

Он (Путин – 24 Канал) в очередной раз заплатил за картинку торговыми и экономическими преимуществами для Китая. Россия продолжила поставки своих сырьевых ресурсов в КНР, также увеличена квота на сельское хозяйство. Кремль с радостью открыл рынки машиностроения, технологической продукции, стиральных машин из Китая. Все то примитивное, что и так было в России,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что такими соглашениями Путин предопределяет деградацию технологического развития в России.

Он очень серьезно и мощно ведет Россию в направлении средневековья для того, чтобы продавать газ, нефть, зерно, золото и лес Китая. То есть устанавливается четкая вассальная зависимость,

– подчеркнул Буряченко.

Как на встрече вел себя Путин

Во время совместной пресс-конференции, по мнению Алексея Буряченко, невооруженным глазом было заметно насколько Си Цзиньпин был спокойным и уверенным, а вот Путину было дискомфортно – видно, что ему непривычно находиться на встрече такого высокого уровня.

Это выглядело очень унизительно. Путин в своей речи восторженно рассказывал о том, что в России начата отдельная программа по обучению китайскому языку и культуре. Он заявил, что это приоритет на следующие два года по культурному взаимодействию с Китаем,

– отметил политолог.

Результаты встречи

Китай не сказал, что будет поддерживать Россию оружием, оставшись в пределах своих обещаний Западу.

Но при этом Пекин будет "доить" путинскую Россию, пока там есть такой лидер, который готов ради фото сдать все национальные интересы,

– высказался Алексей Буряченко.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина