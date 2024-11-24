Также разведка США также говорит, что несмотря на всю дополнительную помощь Украине будет сложно вернуть утраченные за последние месяцы территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и CNN.

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Западное оружие может помочь Украине с переговорами

Сейчас россияне продвигаются на Востоке и Курщине. Среди вызовов для Украины также – неопределенность относительно позиции новой администрации США.

Американские чиновники предполагают, что даже ускоренные поставки оружия и средств не сможет в корне изменить ход войны в Украине в ближайшее время. Однако это поможет укрепить украинские позиции Украины для обеспечения перемирия или соглашения о прекращении огня.

"Ускорение вооружения США в последние месяцы правления администрации Байдена могло бы помочь Украине обеспечить соблюдение линии прекращения огня или перемирия... Единственная гарантия безопасности золотого стандарта, которую хочет Украина, – это приглашение вступления в НАТО. Но этого не удалось получить при Байдене, и это маловероятно во время президентства Трампа", – пишет The New York Times.

Рассматривается идея создания арсенала обычного вооружения

В США и на Западе сейчас рассматривают как вариант, например, создание арсенала обычного вооружения, чтобы ВСУ могли нанести серьезный удар в случае нарушения Кремлем условий перемирия. А некоторые даже приспускают, что Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие.

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия", – пишет издание.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заметил, что Украина и ее союзники должны переломить ход боевых действий в свою пользу, чтобы создать условия для переговоров.

Выдержать 10 раундов против Майка Тайсона – это уже успех,

– сказал Загороднюк, намекая на успешное противостояние большему и более сильному противнику уже более 2,5 лет.

Однако, как отмечает издание, этот успех стал возможным только многомиллиардной поддержке США и Европы, которая, совсем скоро может иссякнуть.

Удар по Днепру – опасен в конфликте Москвы и Запада

В то же время, как отмечает CNN, применение Россией в четверг, 21 ноября, баллистической ракеты с несколькими боеголовками (РГЧ ИН), способной нести ядерное оружие, является "последней эскалацией войны в Украине", что "знаменует решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом".

В издании отмечают, что баллистические ракеты с несколькими боеголовками никогда ранее не использовались для поражения врага.

Такие баллистические ракеты были основой сдерживания в ядерную эру: считается, что в случае ядерного удара несколько из них смогли бы остаться неповрежденными, и это было бы достаточно, чтобы уничтожить несколько крупных городов противника, что гарантировало бы, что ни одна сторона не сможет избежать последствий ядерных действий.

Некоторые аналитики утверждают, что эти ракеты "могут способствовать нанесению первого удара, а не сдерживать его". Это создает сценарий типа "используй их или теряй" – противник может нанести удар первым во времена кризиса, чтобы не потерять это свое преимущество.

И хотя боеголовки, сброшенные на Днепр, не были ядерными, их использование в обычных боевых операциях, безусловно, вызовет новую неопределенность в мире, который и так находится на грани. Важно, что Россия заранее предупредила США об использовании ракеты. Но даже с учетом этого заблаговременного предупреждения любые дальнейшие запуски режима Путина неизбежно будут вызывать страхи в Европе,

– пишет CNN.

Баллистикой с несколькими боеголовками обладает ряд стран

Подобные баллистические ракеты с несколькими боеголовками также есть на вооружении США, Китае, Великобритании, Франции, а также с 2017 года в Пакистане, а с 2024 – в Индии. Известно, что такое оружие может использовать и КНДР.

Среди этих ракет есть образцы как наземного, так и подводного базирования.

Аналитики говорят, что межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками в арсеналах ряда стран "значительно снизят стабильность в кризисе, стимулируя лидеров быстро запускать свое ядерное оружие".

"Мир, в котором почти все страны, обладающие ядерным оружием, разворачивают значительный потенциал РГЧ ИН, выглядит гораздо опаснее, чем наша текущая геостратегическая среда", - цитирует издание ученых.