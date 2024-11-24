Також розвідка США також каже, що попри усю додаткову допомогу Україні буде складно повернути втрачені за останні місяці території. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times та CNN.

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Західна зброя може допомогти Україні із переговорами

Наразі росіяни просуваються на Сході та Курщині. Серед викликів для України також – невизначеність щодо позиції нової адміністрації США.

Американські посадовці припускають, що навіть прискорене постачання зброї та коштів не зможе докорінно змінити хід війни в Україні найближчим часом. Однак це допоможе зміцнити українські позиції України для забезпечення перемир'я чи угоди про припинення вогню.

"Прискорення озброєння США в останні місяці правління адміністрації Байдена могло б допомогти Україні забезпечити дотримання лінії припинення вогню або перемир'я… Єдина гарантія безпеки золотого стандарту, яку хоче Україна, – це запрошення вступу до НАТО. Але цього не вдалося отримати за Байдена, і це малоймовірно під час президентства Трампа", – пише The New York Times.

Розглядається ідея створення арсеналу звичайного озброєння

У США та на Заході наразі розглядають як варіант, наприклад, створення арсеналу звичайного озброєння, щоб ЗСУ могли завдати серйозного удару у випадку порушення Кремлем умов перемир'я. А дехто навіть приспускає, що Байден міг би повернути Україні ядерну зброю.

"Це було б миттєвим і величезним стримуючим фактором. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки", – пише видання.

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк зауважив, що Україна та її союзники повинні переламати хід бойових дій на свою користь, щоб створити умови для переговорів.

Витримати 10 раундів проти Майка Тайсона – це вже успіх,

– сказав Загороднюк, натякаючи на успішне протистояння більшому та сильнішому противнику уже понад 2,5 роки.

Однак, як зазначає видання, цей успіх став можливим лише багатомільярдній підтримці США та Європи, яка, зовсім скоро може вичерпатися.

Удар по Дніпру – небезпечний у конфлікті Москви і Заходу

Водночас, як зазначає CNN, застосування Росією в четвер, 21 листопада, балістичної ракети з декількома боєголовками (РГЧ ІН), здатної нести ядерну зброю, є "останньою ескалацією війни в Україні", що "знаменує вирішальний і потенційно небезпечний момент у конфлікті Москви із Заходом".

У виданні зауважують, що балістичні ракети з кількома боєголовками ніколи раніше не використовувалися для ураження ворога.

Такі балістичні ракети були основою стримування у ядерну еру: вважається, що у випадку ядерного удару декілька з них змогли б залишитися неушкодженими, і це було б достатньо, щоб знищити кілька великих міст противника, що гарантувало б, що жодна сторона не зможе уникнути наслідків ядерних дій.

Деякі аналітики стверджують, що ці ракети "можуть сприяти завданню першого удару, а не стримувати його". Це створює сценарій типу "використовуй їх або втрачай" – противник може завдати удару першим у часи кризи, щоб не втратити цю свою перевагу.

І хоча боєголовки, скинуті на Дніпро, не були ядерними, їх використання у звичайних бойових операціях, безумовно, викличе нову невизначеність у світі, який і так перебуває на межі. Важливо, що Росія заздалегідь попередила США про використання ракети. Але навіть з урахуванням цього завчасного попередження будь-які подальші запуски режиму Путіна неминуче викликатимуть страхи в Європі,

– пише CNN.

Балістикою з декількома боєголовками володіє низка країн

Подібні балістичні ракети із декількома боєголовками також є на озброєнні США, Китаї, Великій Британії, Франції, а також із 2017 року у Пакистані, а з 2024 – в Індії. Відомо, що таку зброю може використовувати і КНДР.

Серед цих ракет є зразки як наземного, так і підводного базування.

Аналітики кажуть, що міжконтинентальні балістичні ракети з декількома боєголовками в арсеналах низки країни "значно знизять стабільність у кризі, стимулюючи лідерів швидко запускати свою ядерну зброю".

"Світ, у якому майже всі країни, що володіють ядерною зброєю, розгортають значний потенціал РГЧ ІН, виглядає набагато небезпечнішим, ніж наше поточне геостратегічне середовище", — цитує видання науковців.