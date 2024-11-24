Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что основной фактор, который обеспечивает устойчивость Сил обороны – инженерные фортификации. Это комплексный подход, ведь речь идет не только об окопах, блиндажах или долговременных огневых точках, но и о противопехотных и противотанковых минных полях.

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Военная помощь США

Владислав Селезнев отметил, что решение США о предоставлении Вооруженным Силам Украины большой партии противопехотных мин является чрезвычайно серьезным усилением наших боевых возможностей.

Украина не будет использовать это оружие непосредственно на территории России, в частности в Курской и Белгородской областях. Ведь сложная ситуация сейчас на Запорожском, Донецком и кое-где на Харьковском направлениях. Именно там эти противопехотные мины пригодятся ВСУ,

– сказал военный эксперт.

Он пояснил, что противник в основном использует тактику наступления на позиции Сил обороны именно малыми пехотными группами. Поэтому мины от США помогут максимально помешать таким методом оккупантов.

Обратите внимание! Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение передать Украине противопехотные мины вызвано изменением тактики российских войск, которые все чаще используют мотопехоту без тяжелой техники. В Вашингтоне объясняют, что эти мины помогут сдерживать наступление противника и замедлять атаки.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов чрезвычайно эффективно обезвреживают вражескую бронетехнику.

А вот с пехотой, особенно с малыми группами, воевать крайне трудно. И здесь нам могут пригодиться противопехотные мины, которые на наиболее угрожающих направлениях создадут непреодолимую стену защиты. Чем больше мы (ВСУ – 24 Канал) будем иметь такого оружия, тем лучше. Это станет одним из главных факторов, который сейчас будет влиять на ход боевых действий,

– подчеркнул военный эксперт.

Селезнев добавил, что Силам обороны важно также иметь карты противопехотных минных полей, чтобы украинским саперам в будущем было легче разминировать нашу территорию.