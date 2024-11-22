Сейчас украинские военные контролируют около 800 квадратных метров вражеской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собеседника LIGA.net в командовании Генерального штаба ВСУ.

Смотрите также Россия продвинулась возле как минимум 7 населенных пунктов: обновление карты DeepState

Какую территорию в Курской области контролирует Украина

Как рассказал собеседник издания, после того, как россияне начали подтягивать силы и пытаться восстановить контроль за Курской областью, украинские защитники были вынуждены отступать, прежде всего для сохранения личного состава.

По его словам, операция Вооруженных Сил Украины в Курской области сорвала российскую стратегическую операцию по захвату Запорожья, ведь на фоне прорыва границы врагу пришлось перебрасывать дополнительные подразделения с юга Украины.



Контролируемая Украиной территория в Курской области на карте Deepstate (синим цветом) / Скриншот 24 Канала

Кстати, по последним данным Генштаба ВСУ, на территории Курской области по состоянию на сегодня воюет около 50 тысяч элитных вражеских войск – это морская пехота и воздушно-десантные войска, к которым присоединили почти 11 тысяч северокорейских военных.