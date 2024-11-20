Сколько оккупантов находится сейчас на Курщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерала Анатолия Баргилевича изданию "Главком".

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На Курщине воюет примерно 50 тысяч элитных вражеских войск

"В мае, как подтвердила разведка, враг планировал наступать на сумском направлении из Курской области для создания 20-30-километровой так называемой "буферной зоны" на севере Украины, что должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника", – напомнил Баргилевич.

Он отметил, что благодаря этому Украине удалось опередить врага и показать, что противника можно бить и на его территории.

На сегодня на Курщине воюет около 50 тысяч элитных вражеских войск – это морская пехота и воздушно-десантные войска, туда же пригнали почти 11 тысяч северокорейских военных. Для них (руководства России – 24 Канал) это принципиальный вопрос, Курская область,

– сообщил начальник Генштаба ВСУ.

Сейчас на Курщине продолжаются интенсивные и по сравнению с другими направлениями тяжелые бои.

"Все понимают, что там воюет не просто пехота, а элитная российская пехота, десантники. Но мы там позиции держим", – рассказал Баргилевич.

Он также отметил, что ВСУ успешно ведут на этом направлении маневренные бои, удерживая территории.

За почти три месяца операции Сил обороны в Курской области россияне потеряли почти 21 тысячу военных: ликвидировано почти 8 тысяч, более 700 – взяты в плен. Кроме этого, уничтожено более тысячи единиц вооружения и военной техники.