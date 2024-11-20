Скільки окупантів перебуває наразі на Курщині, повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерала Анатолія Баргилевича виданню "Главком".

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На Курщині воює приблизно 50 тисяч елітних ворожих військ

"У травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на Сумському напрямку з Курської області для створення 20 – 30-кілометрової так званої "буферної зони" на Півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника", – нагадав Баргилевич.

Він зауважив, що завдяки цьому Україні вдалося випередити ворога і показати, що противника можна бити і на його території.

На сьогодні на Курщині воює близько 50 тисяч елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тисяч північнокорейських військових. Для них (керівництва Росії – 24 Канал) це принципове питання, Курська область,

– повідомив начальник Генштабу ЗСУ.

Наразі на Курщині тривають інтенсивні та порівняно з іншими напрямками важкі бої.

"Всі розуміють, що там воює не просто піхота, а елітна російська піхота, десантники. Але ми там позиції тримаємо", – розповів Баргилевич.

Він також зауважив, що ЗСУ успішно ведуть на цьому напрямку маневрові бої, утримуючи території.

За майже три місяці операції Сил оборони у Курській області росіяни втратили майже 21 тисячу військових: ліквідовано майже 8 тисяч, понад 700 – взяті у полон. Окрім цього, знищено понад тисячу одиниць озброєння і військової техніки.