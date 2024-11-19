Наразі повністю уже знищено щонайменше 5 сіл. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника комендатури ЗСУ у Суджі Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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Атаки Росії все ближче до місць, де ховаються росіяни

"Це населений пункт Свєрдліково. Звідти евакуйовані люди, але там залишилося близько 9 осіб проживати. Населений пункт Лебедівка знищено повністю – там залишилося близько 4 людей. Населений пункт Дар'їно, Леонідово, Мала Локня", – повідомив Дмитрашківський.

Також, за його словами, Росія постійно завдає авіаційних авіаударів і по самому місту Суджа.

І щодня ці удари все ближче підходять до місця, де переховуються і проживають люди, які переселяються з цих населених пунктів, які знищені,

– розповів речник комендатури ЗСУ у Суджі.

Водночас росіяни дещо змінили свою тактику на цьому напрямку. Якщо раніше вони починали працювати рано-вранці, то наразі починають з ночі.

"Колони висуваються вночі і намагаються вклинитися в оборону ЗСУ, а потім розширюють ці плацдарми", – пояснив Дмитрашківський.