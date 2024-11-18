Насправді українським захисникам потрібно відтягнути сили окупантів з інших напрямків на нашій території. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Дивіться також Росіяни оточують Курахове і наступають на ще одній ділянці: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Це було завдання нашого угрупування. Там діють найбільш підготовлені бригади для того, щоб відтягнути ці російські сили. Чим більше загарбників знищуємо на Курщині, тим менше їх доводиться знищувати на Покровському чи Курахівському напрямку", – сказав він.

Ситуація у Курській області

Павло Лакійчук зазначив, що на Курщині, на відміну від інших ділянок, триває маневрова війна. Чим більше росіян буде накопичуватись на Курському напрямку, тим потужніший буде їхній натиск.

Може настати такий момент, коли та вигода, яку ми маємо від цієї операції, може перевищити загрози. Тоді нашому підрозділу правильно буде відійти на свою землю. Але, очевидно, ще не той час,

– пояснив він.

До слова, військовослужбовець Мстислав Банік розповів, як Курська операція впливає на ситуацію на інших напрямках. Зокрема, завдяки діям ЗСУ на Курщині Росія перекинула частину підрозділів на цей напрямок. Це полегшило роботу українських захисників на інших ділянках фронту.