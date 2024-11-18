Прорив Збройних Сил України на Курському напрямку змусив Росію перекинути сюди свої найбоєздатніші підрозділи. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів військовослужбовець Мстислав Банік.

Дивіться також Перемогти Росію можемо лиш ми, – Мстислав Банік про службу у CODE 92, дрони та Курську операцію

Чи впливає Курська операція на інші ділянки фронту

Завдяки Курській операції Росія перекинула частину підрозділів на цей напрямок. Це полегшило роботу ЗСУ на інших ділянках фронту.

І це перша й досить очевидна причина, чому це треба було зробити, оскільки фронт великий та складний. А тут відкрилася ще одна ділянка для ворога. Тому однозначно, це правильне рішення,

– каже Банік.

Мстислав Банік додає, що з іншого боку внаслідок Курської операції тисячі переселенців, які виїхали з області, не мають грошей, зарплат та хороших умов проживання. Тепер вони розуміють, що війна в Україні це не "картинка по телевізору", де російська армія "звільняє" території.

Ймовірно, ці люди усвідомлюють, що їм не буде куди повертатися. Це пов'язано з тим, що російська армія стирає вщент населені пункти та все, що було у домівках.

Банік впевнений, що внаслідок Курської операції тисячі людей перестануть підтримувати цю війну.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області