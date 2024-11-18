Прорыв Вооруженных Сил Украины на Курском направлении заставил Россию перебросить сюда свои самые боеспособные подразделения. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий Мстислав Баник.

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Влияет ли Курская операция на другие участки фронта

Благодаря Курской операции Россия перебросила часть подразделений на это направление. Это облегчило работу ВСУ на других участках фронта.

И это первая и достаточно очевидная причина, почему это надо было сделать, поскольку фронт большой и сложный. А здесь открылся еще один участок для врага. Поэтому однозначно, это правильное решение,

– говорит Баник.

Мстислав Баник добавляет, что с другой стороны в результате Курской операции тысячи переселенцев, которые выехали из области, не имеют денег, зарплат и хороших условий проживания. Теперь они понимают, что война в Украине это не "картинка по телевизору", где российская армия "освобождает" территории.

Вероятно, эти люди осознают, что им не будет куда возвращаться. Это связано с тем, что российская армия стирает до основания населенные пункты и все, что было в домах.

Баник уверен, что в результате Курской операции тысячи людей перестанут поддерживать эту войну.

Что известно об операции ВСУ в Курской области