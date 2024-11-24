Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що основний фактор, який забезпечує стійкість Сил оборони – інженерні фортифікації. Це комплексний підхід, адже мовиться не лише про окопи, бліндажі чи довготривалі вогневі точки, але й про протипіхотні та протитанкові мінні поля.

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Військова допомога США

Владислав Селезньов зауважив, що рішення США про надання Збройним Силам України великої партії протипіхотних мін є надзвичайно серйозним посиленням наших бойових можливостей.

Україна не використовуватиме цю зброю безпосередньо на території Росії, зокрема у Курській та Бєлгородській областях. Адже складна ситуація зараз на Запорізькому, Донецькому та подекуди на Харківському напрямках. Саме там ці протипіхотні міни стануть в пригоді ЗСУ,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що противник в основному використовує тактику наступу на позиції Сил оборони саме малими піхотними групами. Тому міни від США допоможуть максимально завадити таким методом окупантів.

Зверніть увагу! Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення передати Україні протипіхотні міни спричинене зміною тактики російських військ, які дедалі частіше використовують мотопіхоту без важкої техніки. У Вашингтоні пояснюють, що ці міни допоможуть стримувати наступ противника й уповільнювати атаки.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів надзвичайно ефективно знешкоджують ворожу бронетехніку.

А от з піхотою, особливо з малими групами, воювати вкрай важко. І тут нам в пригоді можуть стати протипіхотні міни, які на найбільш загрозливих напрямках створять непереборну стіну захисту. Чим більше ми (ЗСУ – 24 Канал) матимемо такої зброї, тим краще. Це стане одним із головних факторів, який зараз впливатиме на перебіг бойових дій,

– підкреслив військовий експерт.

Селезньов додав, що Силам оборони важливо також мати мапи протипіхотних мінних полів, щоб українським саперам у майбутньому було легше розміновувати нашу територію.