Двое чиновников США рассказали, что президент Джо Байден принял решение предоставить Украине противопехотные мины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Решение вызвало критику

Это произошло в рамках серии неотложных действий, которые администрация Байдена принимает, чтобы помочь Киеву в военной борьбе перед тем, как в Белый дом придет новая.

Поставка противопехотных мин в Украину является потенциально противоречивой. Известно, что более 160 стран подписали международное соглашение, которое запрещает их использование, ведь они могут нанести вред гражданскому населению.

Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на линию фронта в Украине в течение последних недель и видит насущную необходимость притупить прогресс агрессорки. В Пентагоне считают, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы замедлить продвижение России.

Один чиновник отметил, что эти мины являются "неустойчивым". Это означает, что они самоуничтожаются или теряют заряд батареи в течение нескольких дней или недель, уменьшая опасность для гражданского населения. Чиновник отметил, что украинские политики обязались не размещать шахты в густонаселенных районах.

Эти мины будут использовать на Востоке

Байден не хотел поставлять Украине мины из-за беспокойства внутри его собственной администрации. Но продвижение России на поле боя за последние месяцы заставило Белый дом найти новые пути помощи Киеву.

Соединенные Штаты предоставили Украине другой тип противопехотных мин Claymores, которые устанавливаются над землей и запускаются оператором, что делает их разрешенными в соответствии с конвенциями о запрете мин при условии надлежащего использования.

По словам одного из чиновников, использование новых мин будет ограничено территорией Украины, в частности на Востоке Украины. Российские войска достигли значительных успехов в Донецкой области. Украинским войскам было трудно построить прочные линии обороны перед лицом неустанных вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп. Мины могли бы помочь улучшить ситуацию на фронте.

Некоторые правозащитники заявили, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, подписавшей Соглашение о запрете мин, является черным пятном на репутации Вашингтона.

По состоянию на 2022 год у Соединенных Штатов было около 3 миллионов противопехотных наземных мин.