Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Путин перед встречей с Си Цзиньпином провел дипломатическую подготовку. Он дал интервью, где похвалил китайский план мира.

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"Он этой похвалой подставил Китай. Бросил ему своеобразный вызов, потому что сначала Россия заявила, что готова договариваться, но без вывода войск с оккупированных территорий Украины, но потом согласилась с мирным планом Пекина", – сказал он.

Китай в сложной ситуации

Рейтерович отметил, что в китайском мирном плане написано об уважении территориальной целостности и государственного суверенитета. Там нет уточнения относительно того, о каких границах говорится, но по мнению политолога, это умышленный ход Си Цзиньпина, чтобы оставить себе пространство для политических маневров.

Путин пытается подтолкнуть Китай к определенной однозначности, чтобы Китай, условно, вышел и сказал, что признает факт так называемого присоединения части территории Украины к России. Китай такого никогда не сделает, ведь тогда к нему появятся вопросы относительно проблем с Тайванем,

– подчеркнул он.

Возможные последствия встречи

Игорь Рейтерович считает, что после визита Путина в Китай Си Цзиньпин не будет делать громких заявлений о завершении российско-украинской войны.

Перед началом саммита мира в Швейцарии мы сможем четко понять, какую позицию занимает Китай. Если будет уменьшение экономического сотрудничества с Россией, то будет очевидным, что Китай готов участвовать в прекращении войны. Если этого не произойдет, то это будет свидетельствовать о том, что Китай решил взять паузу, ведь не считает себя способным играть ключевую роль в завершении российско-украинской войны,

– высказался он.

Условия для Китая

Запад поставил перед Китаем условие – если он хочет сотрудничать с Европой, то надо способствовать завершению войны в Украине.

Китай сейчас на распутье. Визит Путина обусловлен тем, чтобы Си Цзиньпин мог лично для себя выяснить, что Путин планирует делать дальше и как долго готов воевать,

– предположил политолог.

Позиция Китая по отношению к войне в Украине: основное