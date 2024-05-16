Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Путин перед встречей с Си Цзиньпином провел дипломатическую подготовку. Он дал интервью, где похвалил китайский план мира.
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"Он этой похвалой подставил Китай. Бросил ему своеобразный вызов, потому что сначала Россия заявила, что готова договариваться, но без вывода войск с оккупированных территорий Украины, но потом согласилась с мирным планом Пекина", – сказал он.
Китай в сложной ситуации
Рейтерович отметил, что в китайском мирном плане написано об уважении территориальной целостности и государственного суверенитета. Там нет уточнения относительно того, о каких границах говорится, но по мнению политолога, это умышленный ход Си Цзиньпина, чтобы оставить себе пространство для политических маневров.
Путин пытается подтолкнуть Китай к определенной однозначности, чтобы Китай, условно, вышел и сказал, что признает факт так называемого присоединения части территории Украины к России. Китай такого никогда не сделает, ведь тогда к нему появятся вопросы относительно проблем с Тайванем,
– подчеркнул он.
Возможные последствия встречи
Игорь Рейтерович считает, что после визита Путина в Китай Си Цзиньпин не будет делать громких заявлений о завершении российско-украинской войны.
Перед началом саммита мира в Швейцарии мы сможем четко понять, какую позицию занимает Китай. Если будет уменьшение экономического сотрудничества с Россией, то будет очевидным, что Китай готов участвовать в прекращении войны. Если этого не произойдет, то это будет свидетельствовать о том, что Китай решил взять паузу, ведь не считает себя способным играть ключевую роль в завершении российско-украинской войны,
– высказался он.
Условия для Китая
Запад поставил перед Китаем условие – если он хочет сотрудничать с Европой, то надо способствовать завершению войны в Украине.
Китай сейчас на распутье. Визит Путина обусловлен тем, чтобы Си Цзиньпин мог лично для себя выяснить, что Путин планирует делать дальше и как долго готов воевать,
– предположил политолог.
Позиция Китая по отношению к войне в Украине: основное
- Глава КНР заявил, что его страна поддержит мирную конференцию только при условии, что в ней примет участие Россия. Си Цзиньпин выразил желание о равных условиях между Украиной и Россией. Во время своего официального визита во Францию, на совместной пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном, китайский лидер отметил, что стремится к восстановлению диалога между Россией и Украиной для обсуждения мирных планов.
- После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность за обязательства Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" Москве. Это также касается передачи любой помощи стране-агрессору.
- Представитель России выразил готовность к переговорам на основе мирного плана, который предложил Китай. Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в диалоге и "стремится" к всестороннему, устойчивому и справедливому урегулированию конфликта мирными средствами.