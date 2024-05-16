Это чисто формальный визит, который означает, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем пока сохраняется. В эфире 24 Канала руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок проанализировал визит российского диктатора.

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Путин приехал представить новое правительство

По мнению руководителя центра общественной аналитики "Вежа", Путин с Си Цзиньпином ни о чем не договаривались, ведь никаких совместных соглашений не было подписано. Это была протокольная встреча огромной делегации из России, которая могла насчитывать до 100 человек.

Вместе с Путиным, кроме бывшего и нынешнего министров обороны, приехали также министр иностранных дел, первый вице-премьер-министр, заместитель главы правительства, 20 губернаторов, руководители государственных и частных банков, представители бизнеса.

Вопрос, что такая огромная делегация могла делать в Пекине. За двухдневный визит провести содержательные переговоры нереально. По итогам встречи, было подписано лишь совместное заявление о стратегическом партнерстве, но это не межгосударственное соглашение,

– сказал Клочок.

Он отметил, что в целом об экономических преференциях, соглашения и дальнейшем сотрудничестве речь не шла.

Путин приехал в Китай с новым правительством и представил его Си Цзиньпину. Китайский лидер сделал соответствующие выводы, похлопал по плечу Путина и сказал, что он молодец. Я сейчас не иронизирую, на должности были назначены те люди, которых Китай видел,

– добавил руководитель центра общественной аналитики "Башня".

Почему Кремль заговорил об урегулировании "украинского кризиса"

Накануне визита президента России в КНР вышло огромное интервью Путина в китайском издании. В нем диктатор говорил, в частности, о так называемом "мирном плане". Одним из ключевых тезисов, которую озвучила Россия, было политическое урегулирование украинского кризиса.

Откуда взялось это определение? Войну России против Украины Китай постоянно называет "украинским кризисом". Кремль никогда так не называл эту войну, но в течение последних нескольких дней из России все громче звучит эта дефиниция (определение – 24 Канал), которая введена в словарное употребление именно китайцами,

– отметил Клочок.

То, что Россия сегодня заявила, что она пристает к "мирному плану" Китая, серьезный сигнал о том, что Пекин демонстрирует свое превосходство и позицию. Мол, будет или так, как китайцы сказали, или не будет никак.

В то же время Россия, понимая свою мощную экономическую зависимость от Китая, по-другому поступить просто не может. Россияне боятся, что в Поднебесной решат уменьшить торговые обороты с Россией.

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