Впрочем, Путин действительно готов к этому. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что так диктатор хочет заморозить фронт. К слову, Путин заявил, что Россия якобы "открыта к диалогу".

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"Он хочет заморозить по линии боевого столкновения и дальше без вывода войск, без всего начать обсуждать следующие моменты. То есть он готов сесть и забрать то, что сейчас оккупировано. Вопрос – кто ему даст", – сказал политтехнолог.

Так глава Кремля готов убрать начальные "цели" так называемой "СВО" – "демилитаризацию" и "денацификацию", о которых он говорил ранее. Их он готов заменить на кусок украденной украинской земли.

Кроме того, Тизенгаузен убежден, что Путин продолжает быть заложником конспирологических теорий. Так, например, диктатор говорил о теории так называемого "золотого миллиарда". Это якобы заговор "сильных и состоятельных людей Запада относительно того, чтобы уничтожить человечество", кроме миллиарда людей.

Новый план

После встречи Си Цзиньпина и российского диктатора снова может быть игра в "хорошего – плохого полицейского". То есть глава КНР "продает" миру способность сдержать Путина от ядерного шантажа, а глава Кремля показывает, что он не всегда слушает, и является самостоятельным.

Они поняли, что ядерный шантаж – это вообще замечательный инструмент, которым можно манипулировать Европой и за океаном. Поэтому они сейчас разработают новый план – как с помощью ядерного шантажа, не нажимая кнопки, еще больше напугать Европу и склонить к позиции подписания на российских условиях,

– отметил политтехнолог.

Понимая это, западные лидеры накануне встречи главы КНР и российского диктатора ударили по Китаю новыми ограничениями – ввели пошлины на многие товары. Это КНР не нравится. Для этой страны в приоритете европейский и американский рынок.

"Путин, как провинившийся, притянул всю ораву на поклон – 50 своих персонажей. Они сейчас будут предлагать Китаю насытить свой рынок, в ущерб своему потребителю, китайскими товарами. Путин расскажет, что "мы вышли снова на рекордные объемы торговли с Китаем", – добавил Борис Тизенгаузен.

Диктатор будет просить Си Цзиньпина не идти на поводу у США и не сокращать поставки товаров двойного назначения. Между тем Соединенные Штаты Америки сделали все, чтобы ударить по КНР за помощь России в избежании санкций.

"Превентивный удар по банковской системе нанесли. Я думаю, следующий будет ощутимее, жестче. Поэтому Путин улетел. Он заменить не может эти рынки, но всячески будет говорить: "Тут же дело не в деньгах. Мы же в геополитику играем. Это же твои враги", – сказал политтехнолог.

Путин в Китае