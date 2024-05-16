Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что сейчас Россия является для Китая дешевой сырьевой базой. Однако как только Запад начнет вводить против Пекина санкции в отношении сотрудничества с Россией, он сразу изменит свою дипломатию.

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Замысел Си в отношении России

По словам политолога, Путин приехал на встречу с Си для того, чтобы "выжать" максимально полезных ему политических и военных соглашений. С другой стороны, российский диктатор готов идти на любые компромиссы и соглашения, которые позволят ему выживать в войне России против Украины. В то время, пока Путина интересует только война, Китай пользуется возможностью пользоваться всеми благами России.

Сейчас Китай устраивает статус-кво, по которому Россия является сырьевой базой, очень дешевой и ресурсной, из которой можно выжимать все соки, где можно осуществлять территориальную экспансию на востоке России, переименовывать города на китайский манер и откровенно господствовать,

– подчеркнул Джигун.

Политолог предположил, что встреча Путина и Си закончится многими соглашениями, ориентированными на Китай, при которых Россия будет поставлять дополнительные ресурсы и технологические возможности. Пекин же обойдется осторожными обещаниями об увеличении темпов поставок продуктов двойного назначения.

Суть китайской дипломатии в контексте поддержки России

После недавнего визита Энтони Блинкена в Китай госсекретарь США рассказал о том, какие материалы китайцы передают россиянам, указав, что США введет санкции.

Когда у Си встанет вопрос перед выбором поддерживать Россию, которая является выгодной здесь и сейчас или стратегические долгосрочные отношения с западным миром, ответ будет очевидным,

– добавил Джигун.

Ранее Си Цзиньпин с дипломатическими визитами посетил несколько стран Европы. Встреча китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по словам политолога, закончилась ультимативными требованиями Европой в контексте экономических отношений и поддержки Китая Россией.

Я убежден, что лидер Поднебесной, если и не отреагировал на это очень ярко и однозначно, месседж он понял,

– отметил Джигун.

По мнению политолога, для того, чтобы Китай мог торговать с европейскими странами, против Пекина не вводились пошлины на электрическую продукцию, электрокары, аккумуляторы и т.д., Си Цзиньпину нужно пересмотреть свою модель отношений с Россией.

Учитывая модель китайской дипломатии, которая многогранна, осторожная и направлена на то, чтобы не делать поспешных шагов, рано или поздно результаты в пользу западного мира в контексте китайско-российских отношений мы точно услышим,

– отметил Джигун.

Сотрудничество Китая с Россией: кратко