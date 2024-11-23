В разговоре с 24 Каналом политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман объяснил, почему Пекин делает нейтральные заявления и не может открыто осудить действия российского диктатора, или же наоборот поддержать его.

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Почему Китай сохраняет нейтралитет

Лидер КНР Си Цзиньпин, в отличие от Владимира Путина не сумасшедший, а даже вполне рациональный. Ему не нужна эскалация на мировой арене. Он понимает, что удар по Днепру ракетой "Орешник" – это шантаж и таким образом диктатор пытается требовать у Запада уступки.

Впрочем, шантаж в определенный момент может перерасти в реальные действия. К примеру, Первая и Вторая мировые войны начинались с демаршей.

Китайцы заинтересованы, чтобы все это завершилось как можно скорее, однако с другой стороны, Си Цзиньпин не заинтересован в поражении Путина. Ведь сейчас Москва для Пекина крайне выгодный "союзник", из которого можно выдаивать природные ресурсы.

Великая богатая страна, которая дает китайскому "старшему брату" природные недра. Китайцы качают из России все: начиная от нефти и заканчивая рогами оленей, которые используют в медицине. Путин им выгоден,

– сказал Эйдман.

По его словам, китайцы не могут осудить действия Путина, ведь это ухудшит российско-китайские отношения, но и не могут его откровенно поддержать, потому что тогда Кремль может пойти на расширение войны.

Накануне российского удара баллистической ракетой средней дальности, 20 ноября, Китай призвал к диалогу и консультациям для деэскалации ситуации после изменения ядерной доктрины России.