Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Китая, которое обнародовало заявление представителя Линь Цзяня. Заметим, что соответствующую доктрину диктатор обновил накануне.

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Китай обратился к другим странам

Мы приняли к сведению эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций,

– заявил Цзянь.

По его словам, Пекин не изменил и не планирую менять свою позицию относительно войны. Он отметил, что Китай до сих пор призывает все стороны к разговору и прекращению эскалации. Цзянь также отметил роль в этом КНР.

"Эта позиция остается неизменной. Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в этом направлении", – добавил он.

Заметим, основные изменения в российской ядерной политике выглядят скорее формальными. Западные страны продолжают поддерживать Украину, передавая ей современные вооружения, необходимые для освобождения оккупированных территорий и создания выгодных условий для любых возможных переговоров с Россией.