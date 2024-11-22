Китай призвал решить ситуацию дипломатическим путем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какова реакция Китая на удар российской баллистической ракеты по Днепру

Китай призвал стороны к сдержанности после российского удара межконтинентальной ракетой по Днепру.

Все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, способствовать диалогу и консультациям, чтобы охладить ситуацию, а также создать условия для скорейшего достижения прекращения огня и политического урегулирования кризиса,

– заявил представитель МИД Китая на пресс-конференции в пятницу.

Китай также повторил свою официальную позицию, подчеркивая необходимость политического решения конфликта, во избежание дальнейшего обострения.

В НАТО неоднократно обвиняли Китай в том, что тот усиливает оборонный комплекс России. Пекин со своей стороны отрицает это и уверяет, что строго контролирует то, что поставляется в Россию.

Напомним, Путин заявил, что Россия ударила по объектам в Днепре новейшей системой "Орешник". Однако украинские военные это отрицают и подчеркивают, что это была именно межконтинентальная ракета системы РС-26 "Рубеж", выпущенная из Астраханской области. Она представляет угрозу для всего мира, ведь имеет объявленную дальнобойность в 6000 километров.