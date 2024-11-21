Сейчас там проверяют эту информацию и уверяют, что в случае подтверждения – ситуация крайне серьезная. Что известно о вероятном использовании ракеты "Рубеж", как реагируют в мире и как комментируют это лидеры других стран – читайте в материале 24 Канала.

Заметим, что Москва по состоянию на сейчас официально не подтверждала использование этой ракеты, вражеское оборонное ведомство пока не упоминало об этом в своем ежедневном брифинге.

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Россия могла ударить по Украине ракетой "Рубеж"

Россия 21 ноября нанесла удар по Днепру, предположительно, межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Скорее всего, по данным мониторинговых каналов, пуск осуществили с полигона "Капустин Яр" под Астраханью.

Она может быть носителем ядерного заряда. И хотя это экспериментальная ракета, которую не запускали в серийное производство, однако удар свидетельствует о демонстрации возможности ядерного удара, что якобы и показал Кремль.

Заметим, что это ракета средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно трем ракетам "Искандер-М". Применение такой ракеты по Украине является первым случаем.

Великобритания проверяет вероятность

Как пишет The Guardian, спецслужбы Британии срочно проверяют, действительно ли Россия произвела межконтинентальные баллистические ракеты. На условиях анонимности представитель премьер-министра страны сказал, что ситуация развивается стремительно.

Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно рассматривают эти отчеты, но если это правда, то очевидно, что это будет еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения России и только укрепляет нашу решимость,

– заявил представитель.

Издание напомнило, что министр обороны Джон Хили высказал подобное мнение ранее. В то же время премьер Кир Стармер пообещал, что Великобритания "будет поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно".

Что говорит Франция

По данным AFP, спикер французского МИД Кристоф Лемуан заявил, что Франция пока не имеет подтверждений того, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету, но в случае, если это так, то это говорит о "продолжении эскалации" со стороны Москвы.

Понятно, что если этот запуск подтвердится, то это будет чрезвычайно серьезным событием и, прежде всего, это будет продолжением эскалации со стороны России,

– объясняет спикер.