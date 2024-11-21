Наразі там перевіряють цю інформацію та запевняють, що у разі підтвердження – ситуація є вкрай серйозною. Що відомо про ймовірне використання "Рубеж", як реагують у світі та як коментують це лідери інших країн – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зауважимо, що Москва станом на зараз офіційно не підтверджувала використання цієї ракети, вороже оборонне відомство наразі не згадувало про це у своєму щоденному брифінгу.

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Росія могла вдарити по Україні ракетою "Рубеж"

Росія 21 листопада завдала удару по Дніпру, імовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Радше за все, за даними моніторингових каналів, пуск здійснили з полігону "Капустін Яр" під Астраханню.

Вона може бути носієм ядерного заряду. І хоч це експериментальна ракета, яку не запускали у серійне виробництво, однак удар свідчить про демонстрацію можливості ядерного удару, що власне нібито і показав Кремль.

Зауважимо, що це ракета середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М". Застосування такої ракети по Україні є першим випадком.

Велика Британія перевіряє ймовірність

Як пише The Guardian, спецслужби Британії "терміново" перевіряють, чи дійсно Росія випустила міжконтинентальні балістичні ракети. На умовах анонімності представник прем'єр-міністра країни сказав, що ситуація розвивається стрімко.

Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново розглядають ці звіти, але якщо це правда, то очевидно, що це буде ще один приклад серйозної, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії, та лише зміцнює нашу рішучість,

– заявив він.

Видання нагадало, що міністр оборони Джон Хілі висловив подібну думку раніше. Водночас прем'єр Кір Стармер пообіцяв, що Велика Британія "підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Що каже Франція

За даними AFP, речник французького МЗС Крістоф Лемуан заявив, що Франція наразі не має підтверджень того, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету, але в разі, якщо це так, це свідчить про "продовження ескалації" з боку Москви.

Зрозуміло, що якщо цей запуск підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозною подією і, перш за все, це буде продовженням ескалації з боку Росії,

– пояснює він.