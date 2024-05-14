Россия пытается уменьшить убытки

Россия пытается компенсировать потери от уменьшения продаж топлива на европейском рынке. Поэтому рынок Китая может стать для нее "надеждой на спасение" и источником восстановления экспортных доходов.

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Поэтому страна ведет переговоры по транспортировке газа в Китай и дальнейшее наращивание объемов торговли.

Заметьте! Одним из основных проектов в этом направлении является газопровод "Сила Сибири – 2", который будет пролегать через Монголию и имеет потенциал экспортировать до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Впрочем, реализация этого проекта столкнулась с препятствиями, в частности с проблемами в договоренностях о ценах и других технических вопросах.

Какие убытки понесла Россия из-за санкций

Интересно! Последние финансовые отчеты "Газпрома" отражают большие потери компании, в частности чистый убыток в сумме 7 миллиардов долларов в 2022 году.

Это в основном было вызвано резким уменьшением торговли с Европой. Такие показатели отражают глубокое влияние европейских санкций на российскую газовую промышленность и ограничивает расширение взаимодействия с Китаем.

Интересно! Согласно данным, до 2022 года Европа была основным рынком для российского газа, но после российского вторжения в Украину ЕС значительно сократил импорт. В 2022 году поставки в Европу сократились на 55,6%, составляя 28,3 миллиарда кубометров.

В то же время выручка "Газпрома" от продажи газа в Европе в период 2015–2019 годов составляла около 3,3 миллиарда долларов в месяц, тогда как выручка от продажи газа в Китай в 2023 году могла достичь 6,5 миллиарда долларов за весь год.

Россия на китайском рынке

Россия занимает ведущее место на китайском рынке газа, опережая Туркменистан и Австралию, которая является лидером в поставках сжиженного природного газа.

Интересно! В феврале 2024 года "Газпром" поставил в Китай 2,5 миллиарда кубических метров газа через газопровод "Сила Сибири", что является частью планового увеличения поставок, тогда как Туркменистан экспортировал примерно 2,4 миллиарда кубических метров, сохраняя свой прошлогодний объем.

В целом, в феврале 2024 года Китай импортировал через трубопроводы 5,346 миллиарда кубических метров природного газа, что на 17% больше по сравнению с показателем предыдущего года, который составил 4,558 миллиарда кубических метров.