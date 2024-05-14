Россия пытается уменьшить убытки
Россия пытается компенсировать потери от уменьшения продаж топлива на европейском рынке. Поэтому рынок Китая может стать для нее "надеждой на спасение" и источником восстановления экспортных доходов.
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Поэтому страна ведет переговоры по транспортировке газа в Китай и дальнейшее наращивание объемов торговли.
Впрочем, реализация этого проекта столкнулась с препятствиями, в частности с проблемами в договоренностях о ценах и других технических вопросах.
Какие убытки понесла Россия из-за санкций
Это в основном было вызвано резким уменьшением торговли с Европой. Такие показатели отражают глубокое влияние европейских санкций на российскую газовую промышленность и ограничивает расширение взаимодействия с Китаем.
В то же время выручка "Газпрома" от продажи газа в Европе в период 2015–2019 годов составляла около 3,3 миллиарда долларов в месяц, тогда как выручка от продажи газа в Китай в 2023 году могла достичь 6,5 миллиарда долларов за весь год.
Россия на китайском рынке
Россия занимает ведущее место на китайском рынке газа, опережая Туркменистан и Австралию, которая является лидером в поставках сжиженного природного газа.
В целом, в феврале 2024 года Китай импортировал через трубопроводы 5,346 миллиарда кубических метров природного газа, что на 17% больше по сравнению с показателем предыдущего года, который составил 4,558 миллиарда кубических метров.