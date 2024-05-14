Росія намагається зменшити збитки
Росія намагається компенсувати втрати від зменшення продажів пального на європейському ринку. Відтак, ринок Китаю може стати для неї "надією на порятунок" і джерелом відновлення експортних доходів.
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Відтак, країна веде переговори щодо транспортування газу до Китаю і подальше нарощення обсягів торгівлі.
Втім, реалізація цього проєкту зіткнулася з перепонами, зокрема з проблемами у домовленостях про ціни та інших технічних питаннях.
Яких збитків зазнала Росія через санкції
Це в основному було спричинено різким зменшенням торгівлі з Європою. Такі показники відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість та обмежує розширення взаємодії з Китаєм.
Водночас виручка "Газпрому" від продажу газу в Європі у період 2015–2019 років становила близько 3,3 мільярди доларів на місяць, тоді як виручка від продажу газу в Китай у 2023 році могла досягти 6,5 мільярда доларів за весь рік.
Росія на китайському ринку
Росія займає провідне місце на китайському ринку газу, випереджаючи Туркменістан і Австралію, яка є лідером у поставках скрапленого природного газу.
В цілому, у лютому 2024 року Китай імпортував через трубопроводи 5,346 мільярда кубічних метрів природного газу, що на 17% більше порівняно з показником попереднього року, який склав 4,558 мільярда кубічних метрів.