Росія намагається зменшити збитки

Росія намагається компенсувати втрати від зменшення продажів пального на європейському ринку. Відтак, ринок Китаю може стати для неї "надією на порятунок" і джерелом відновлення експортних доходів.

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Відтак, країна веде переговори щодо транспортування газу до Китаю і подальше нарощення обсягів торгівлі.

Зауважте! Одним з основних проєктів у цьому напрямку є газопровід "Сила Сибіру 2", який пролягатиме через Монголію та має потенціал експортувати до 50 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Втім, реалізація цього проєкту зіткнулася з перепонами, зокрема з проблемами у домовленостях про ціни та інших технічних питаннях.

Яких збитків зазнала Росія через санкції

Цікаво! Останні фінансові звіти "Газпрому" відображають великі втрати компанії, зокрема чистий збиток у сумі 7 мільярдів доларів у 2022 році.

Це в основному було спричинено різким зменшенням торгівлі з Європою. Такі показники відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість та обмежує розширення взаємодії з Китаєм.

Цікаво! Згідно з даними, до 2022 року Європа була основним ринком для російського газу, але після російського вторгнення в Україну ЄС значно скоротив імпорт. У 2022 році поставки до Європи скоротилися на 55,6%, становлячи 28,3 мільярда кубометрів.

Водночас виручка "Газпрому" від продажу газу в Європі у період 2015–2019 років становила близько 3,3 мільярди доларів на місяць, тоді як виручка від продажу газу в Китай у 2023 році могла досягти 6,5 мільярда доларів за весь рік.

Росія на китайському ринку

Росія займає провідне місце на китайському ринку газу, випереджаючи Туркменістан і Австралію, яка є лідером у поставках скрапленого природного газу.

Цікаво! У лютому 2024 року "Газпром" поставив до Китаю 2,5 мільярда кубічних метрів газу через газопровід "Сила Сибіру", що є частиною планового збільшення поставок, тоді як Туркменістан експортував приблизно 2,4 мільярда кубічних метрів, зберігаючи свій минулорічний обсяг.

В цілому, у лютому 2024 року Китай імпортував через трубопроводи 5,346 мільярда кубічних метрів природного газу, що на 17% більше порівняно з показником попереднього року, який склав 4,558 мільярда кубічних метрів.