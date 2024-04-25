Туреччина збільшила закупівлі російської нафти

Туреччина стала одним із найбільших покупців Urals після ембарго ЄС на нафту і нафтопродукти з Росії у 2022 році, пишуть російські ЗМІ. Країна не приєдналася до санкцій Заходу і поступово нарощує торгівлю з Москвою.

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Додатковий поштовх зростання імпорту російської нафти Туреччина отримала після початку поставок "Лукойлом" сорту Urals на турецький НПЗ STAR. Це відбулося за новою довгостроковою угодою азербайджанської SOCAR, яка володіє заводом.

Минулого місяця поставки Urals до Туреччини склали близько 12,5 мільйона барелів (десь 1,7 мільйона тонн) Тоді як у лютому цей показник був – 9 мільйона барелів.

Зауважте! Відвантаження в напрямку НПЗ STAR досягли майже 6 мільйонів барелів у березні проти 3 мільйонів барелів у лютому.

Найбільшими покупцями морських партій Urals залишилися переробники в Індії. А на третьому місці за закупівлями нафти цієї марки стабільно перебуває Китай.