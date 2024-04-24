Транш від Єврокомісії

Єврокомісія позитивно оцінила реформи, які провела Україна, зокрема у сфері:

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судочинства;

боротьби з відмиванням грошей;

управління державними фінансами;

бізнес-середовища;

сільського господарства;

звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання коштів.

Загальною передумовою надання підтримки в рамках Програми є повага до ефективних демократичних механізмів.

Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Додаткові 1,5 мільярда євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати утримувати державу на плаву та надавати базові послуги населенню, поки вона бореться з агресором. Ми тісно співпрацюватимемо з українською владою, щоб забезпечити імплементацію Українського Плану, який, як я очікую, Рада ЄС ухвалить якнайшвидше. Це відкриє шлях до регулярних і передбачуваних виплат в рамках "Ukraine Facility" у розмірі 50 мільярдів євро. Європа залишається єдиною і рішучою у своїй підтримці України,

– сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У березні ЄС виділив перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро. З урахуванням сьогоднішнього платежу ЄС виділив Україні 6 мільярдів євро на підтримку макрофінансової стабільності країни з моменту набрання чинності Фонду 1 березня.

Нагадаємо! Загальна сума підтримки, яку ЄС надав Україні та її народу з лютого 2022 року, становить 98,5 мільярда євро.

Спільна заява G7 щодо заморожених активів

Країни G7 перенесли вирішення питання про передачу Україні заморожених російських активів на червень цього року.

Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів,

– сказано у спільній заяві.

Міністри й надалі працюватимуть над зміцненням ППО України. Також вони засудили нещодавні удари по енергоструктурі.