Турция увеличила закупки российской нефти

Турция стала одним из крупнейших покупателей Urals после эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты из России в 2022 году, пишут российские СМИ. Страна не присоединилась к санкциям Запада и постепенно наращивает торговлю с Москвой.

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Дополнительный толчок росту импорта российской нефти Турция получила после начала поставок "Лукойлом" сорта Urals на турецкий НПЗ STAR. Это произошло по новому долгосрочному соглашению азербайджанской SOCAR, которая владеет заводом.

В прошлом месяце поставки Urals в Турцию составили около 12,5 миллиона баррелей (где-то 1,7 миллиона тонн) Тогда как в феврале этот показатель был – 9 миллиона баррелей.

Заметьте! Отгрузки в направлении НПЗ STAR достигли почти 6 миллионов баррелей в марте против 3 миллионов баррелей в феврале.

Крупнейшими покупателями морских партий Urals остались переработчики в Индии. А на третьем месте по закупкам нефти этой марки стабильно находится Китай.