Ради дешевого газа страны-агрессорки словацкий премьер Роберт Фицо даже к Путину на встречу летал и письмо лидерам ЕС писал с жалобами на решение Зеленского об остановке транзита. Как отмечает Politico, теперь у Словакии появились новые претензии, передает 24 Канал.

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Братислава лжет о "переговорах о транзите"

Так, 7 января в Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС. Впрочем, за несколько часов до начала Фицо заявил, что Киев, якобы, вышел из обсуждений. "В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать... Еврокомиссия решила отменить встречу", – сообщили в словацком правительстве.

По версии Братиславы, министры энергетики Украины и Словакии должны были встретиться для обсуждения последствий завершения соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

Впрочем, в Киеве заявления словацкого правительства опровергли. Так, посол в ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что на самом деле встреча была инициирована Украиной для обсуждения угроз словацкого премьера Роберта Фицо относительно возможного прекращения поставок электроэнергии. Также чиновник отметил, что переговоры о транзите газа не планировались.

По его словам, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие в дискуссиях в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетике". Вместо того чтобы принять предложение Киева об онлайн-встрече, представители Еврокомиссии предложили перенести его на другую дату.

К слову, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Брюссель 9 января для переговоров с Европейской комиссией по прекращению транзита газа через Украину.