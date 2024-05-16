Утім, Путін дійсно готовий до цього. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що так диктатор хоче заморозити фронт. До слова, Путін заявив, що Росія нібито "відкрита до діалогу".

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"Він хоче заморозити по лінії бойового зіткнення і далі без виведення військ, без усього почати обговорювати наступні моменти. Тобто він готовий сісти та забрати те, що зараз окуповано. Питання – хто йому дасть", – сказав політтехнолог.

Так очільник Кремля готовий прибрати початкові "цілі" так званої "СВО" – "демілітаризацію" та "денацифікацію", про які він говорив раніше. Їх він готовий замінити на шматок вкраденої української землі.

Окрім того, Тизенгаузен переконаний, що Путін продовжує бути заручником конспірологічних теорій. Так, наприклад, диктатор говорив про теорію так званого "золотого мільярда". Це буцімто змова "сильних та заможних людей Заходу щодо того, аби знищити людство", окрім мільярда людей.

Новий план

Після зустрічі Сі Цзіньпіна та російського диктатора знову може бути гра у "хорошого – поганого поліцейського". Тобто глава КНР "продає" світу здатність стримати Путіна від ядерного шантажу, а очільник Кремля показує, що він не завжди слухає, і є самостійним.

Вони зрозуміли, що ядерний шантаж — це взагалі чудовий інструмент, яким можна маніпулювати Європою та за океаном. Тому вони зараз розроблять новий план – як за допомогою ядерного шантажу, не натискаючи кнопки, ще більше налякати Європу та схилити до позиції підписання на російських умовах,

– наголосив політтехнолог.

Розуміючи це, західні лідери напередодні зустрічі глави КНР та російського диктатора вдарили по Китаю новими обмеженнями – ввели мито на багато товарів. Це КНР не подобається. Для цієї країни у пріоритеті європейський та американський ринок.

"Путін, як той, який провинився, притягнув всю ораву на уклін – 50 своїх персонажів. Вони зараз пропонуватимуть Китаю наситити свій ринок, на шкоду своєму споживачеві, китайськими товарами. Путін розповість, що "ми вийшли знову на рекордні обсяги торгівлі з Китаєм", – додав Борис Тизенгаузен.

Диктатор проситиме Сі Цзіньпіна не йти на поводі США та не скорочувати постачання товарів подвійного призначення. Тим часом Сполучені Штати Америки зробили все, аби вдарити по КНР за допомогу Росії в уникненні санкцій.

"Превентивний удар по банківській системі завдали. Я думаю, наступний буде відчутніший, жорсткіший. Тож Путін полетів. Він замінити не може ці ринки, але всіляко говоритиме: "Тут же справа не в грошах. Ми ж у геополітику граємо. Це ж твої вороги", – сказав політтехнолог.

Путін у Китаї