Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу про один із десяти договорів, які були підписані на цій зустрічі, зокрема мовиться про висаджування топінамбура на території Росії для експорту у Китай. Він зазначив, що це вказує на те, що візит кремлівського диктатора до Китаю не був фундаментально історичним, як це намагається видавати російська сторона.

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"Єдине, що вдалось вичавити Путіну із цього візиту, то це картинку – пропагандистським російським телеканалам вона вдалася", – сказав він.

У чиїх інтересах була ця зустріч

Буряченко зауважив, якщо розглядати візит Путіна до Китаю предметно, то ця зустріч була абсолютно в інтересах Китаю. Все, про що говорили сторони, на його думку, вказує на знецінення національних інтересів Росії.

Він (Путін – 24 Канал) вчергове заплатив за картинку торговельними та економічними перевагами для Китаю. Росія продовжила постачання своїх сировинних ресурсів до КНР, також збільшена квота на сільське господарство. Кремль з радістю відкрив ринки машинобудування, технологічної продукції, пральних машин з Китаю. Усе те примітивне, що і так було у Росії,

– наголоси він.

Політолог додав, що такими угодами Путін зумовлює деградацію технологічного розвитку у Росії.

Він дуже серйозно і потужно веде Росію у напрямку середньовіччя для того, щоб продавати газ, нафту, зерно, золото та ліс Китаю. Тобто встановлюється чітка васальну залежність,

– підкреслив Буряченко.

Як на зустрічі поводив себе Путін

Під час спільної пресконференції, на думку Олексія Буряченка, неозброєним оком було помітно наскільки Сі Цзіньпін був спокійним і впевненим, а от Путіну було дискомфортно – видно, що йому незвично перебувати на зустрічі такого високого рівня.

Це виглядало дуже принизливо. Путін у своїй промові захоплено розповідав про те, що у Росії започатковано окрему програму з навчання китайської мови та культури. Він заявив, що це пріоритет на наступні два роки по культурній взаємодії з Китаєм,

– зауважив політолог.

Результати зустрічі

Китай не сказав, що буде підтримувати Росію зброєю, залишившись у межах своїх обіцянок Заходу.

Але при цьому Пекін буде "доїти" путінську Росію, допоки там є такий лідер, який готовий заради фото здати усі національні інтереси,

– висловився Олексій Буряченко.

Переговори Путіна і Сі Цзіньпіна