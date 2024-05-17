Так, внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинула одна людина. Усе, що відомо про постраждалих, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що відомо про жертв і поранених на Одещині

Близько 19 години голова ОВА повідомив, що, на жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина.

Кількість поранених збільшилася до восьми осіб. П'ятеро з них у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим – допомога була надана на місці,

– написав Олег Кіпер.

Також додав, що працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

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Наслідки ракетного удару Росії по Одещині: дивіться відео

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 17 травня близько 15:20 збройні сили Росії завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещині.

Внаслідок атаки одна людина загинула та вісім зазнали поранення різного ступеня тяжкості,

– написали в Офісі генпрокурора.

Також додали, що руйнувань зазнали складські приміщення приватних підприємств харчової промисловості. Огляд триває. На місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої внаслідок російської атаки людини. Вічна пам'ять!

Наслідки ракетного обстрілу / Фото Одеської обласної прокуратури

На місці влучання сильна пожежа

О 17:25 Кіпер повідомив, що в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Згодом у ДСНС розповіли, що внаслідок чергового російського удару сталося займання в складському приміщенні. Загальна площа пожежі склала 8000 квадратних метрів.

Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа / Фото ДСНС в Одеській області