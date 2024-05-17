На жаль, кількість загиблих і поранених внаслідок російської атаки знову зросла. Що відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вкотре вдарила по Одесі ракетами: що відомо про жертв і постраждалих

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Десятки постраждалих

Міський голова повідомив, що, кількість загиблих і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову знову зросла.

Вбитих росіянами троє, поранених 28,

– написав Ігор Терехов о 20:32.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Що відомо про чергову терористичну атаку на Харків