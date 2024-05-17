На жаль, кількість загиблих і поранених внаслідок російської атаки знову зросла. Що відомо, передає 24 Канал.

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Десятки постраждалих

Міський голова повідомив, що, кількість загиблих і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову знову зросла.

Вбитих росіянами троє, поранених 28,
– написав Ігор Терехов о 20:32.

Що відомо про чергову терористичну атаку на Харків

  • Близько 15 години у Харкові пролунали вибухи.
  • Уже незабаром міський голова повідомив, що, на жаль, прильотів було кілька.
  • На місці влучань спалахнули пожежі.
  • Уже незабаром стало відомо про жертв і постраждалих внаслідок російської атаки.
  • Голова Харківської ОВА писав, що, попередньо, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема, по Холодногірському району міста.
  • Також Синєгубов близько 17:45 повідомляв, що 4 людини у важкому стані.
  • Посадовець писав, що загинули двоє чоловіків, яким близько 45 років.