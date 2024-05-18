Всего по данным областной военной администрации в самом Волчанске и в селах вокруг остается около сотни человек. Сейчас большое количество жителей Волчанского района уже эвакуировали, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Последними выезжают пожилые люди

Они попадают в транзитный пункт в городе Харьков, где людям оказывают всестороннюю помощь. Им выдают бесплатные лекарства, горячие обеды, одежду, теплые вещи. Также с людьми работают психологи.

В транзитном пункте предоставляется вся необходимая мультисекторальная поддержка для всех эвакуированных людей, начиная от процесса регистрации, опроса каждого человека по всем абсолютно вопросам и проблемам, заканчивая оказанием помощи как денежной сначала, потом всей остальной,

– сообщил Евгений Коляда, председатель Координационно-гуманитарного пункта.

Он рассказал, что людям в частности предоставляют продукты питания, средства личной гигиены, вода, одеяла, кровати, обувь, одежда – абсолютно все для того, чтобы удовлетворить первые потребности.

После того, как человек получает всю необходимую помощь, волонтеры ее перевозят в места временного проживания в городе Харькове или в Харьковской области,

– объяснил Коляда.

Сейчас последними выезжают из Волчанска и окрестностей в основном люди пожилого возраста. Они очень часто являются маломобильными, плохо слышат или незрячие, и им нужна особая помощь. Поэтому для дальнейшего их размещения ищется жилье, которое расположено на первых этажах.

Также, по словам председателя Координационно-гуманитарного пункта, привлекаются коляски колесные, костыли, все что нужно для маломобильных людей.

Было 1000 выстрелов

Жители Волчанска и района, которым удалось эвакуироваться, рассказывают ужасные вещи о ситуации в городе.

Все время ждали прилетов. Дроны летали, КАБы прилетали. Это очень страшно. Ждешь, куда авиабомба упадет, кто погибнет и чья хата сгорит. Это очень тяжело,

– говорит Вера, жительница Волчанска, которая не может сдержать слез.

Житель города Сергей Грабарь также поделился тяжелыми эмоциями.

10 мая было 1000 выстрелов. Пока считал, сбился. Невозможно выдержать. На второй день также били. Ночь не спал,

– рассказал он.

Ситуация в Волчанске действительно очень сложная. Так, 16 мая россияне расстреляли там машину с гражданскими четырьмя людьми, которые выезжали из города.

"К сожалению, двое из них погибли, еще двое – ранены. Это также люди старшего возраста – за 70. Также недавно в соцсетях было обнародовано видео, по которому прокуратура открыла уголовное производство. Был расстрелян человек на тележке колесной. По мнению следователей, он выезжал из больницы Волчанска, чтобы спастись, ведь медучреждение захватили россияне", – сообщила Анна Черненко.

Однако в городе еще остаются люди. Особенно трудно эвакуировать тех, кто находится на правом берегу реки. К ним трудно добраться.

"Враг взял под огневой контроль Волчанский мост – единственный, по которому можно заехать на правый берег. Поэтому мы всем людям рекомендуем переходить на левый берег реки, и здесь мы уже их из-под обстрелов эвакуируем. Однако автомобили Волчанского отдела полиции постоянно попадают постоянно под обстрелы, поэтому это все крайне опасно", – Алексей Харьковский, главный патрульный Волчанского отдела полиции.

Какая ситуация в Волчанске