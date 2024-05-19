Так, внаслідок обстрілу Новоосинового та Ківшарівки загинули троє чоловіків і дві жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Росіяни завдали ударів по Куп'янському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 5 цивільних громадян, ще дев'ять — травмовані.

Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п'ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога,

– розповів Олег Синєгубов.

У поліції повідомили, що окупанти вранці обстріляли населені пункти Новоосинове та Ківшарівка на Харківщині. За попередніми даними, ворог вдарив по селах з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження.

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