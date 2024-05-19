Так, в результате обстрела Новоосиново и Ковшаровки погибли трое мужчин и две женщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.
Важно Атака на Харьковщину: россияне убили женщину, которая была на седьмом месяце беременности
Что известно о жертвах и пострадавших
Россияне нанесли удары по Купянскому району. В результате обстрела из РСЗО погибли 5 гражданских граждан, еще девять – травмированы.
Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывают медицинскую помощь,
– рассказал Олег Синегубов.
В полиции сообщили, что оккупанты утром обстреляли населенные пункты Новоосиново и Ковшаровка на Харьковщине. По предварительным данным, враг ударил по селам из реактивной системы залпового огня "Ураган".
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи начали уголовное производство.
Оккупанты ударили ракетами по базе отдыха под Харьковом
- Россияне 19 мая ударили двумя ракетами по базе отдыха.
- В результате обстрела погибли 5 человек, в частности, женщина на 7 месяце беременности.
- Также пострадали по меньшей мере 16 человек, в частности, 8-летний ребенок.
- "Россияне дважды нанесли удар по объекту – снова применяют тактику двойных ударов, которая направлена на уничтожение мирных людей, медиков и спасателей", – подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.