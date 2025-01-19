Украинская сторона стремится получить преимущество на поле боя перед началом переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему быстрые переговоры могут стать ошибкой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский стремится, чтобы в случае прихода Трампа к власти, тот перед началом переговоров с Путиным способствовал восстановлению преимущества Вооруженных сил Украины на поле боя.

Как сообщает издание The Telegraph, украинские чиновники предупреждают, что принуждение Украины к переговорам с Россией без достижения весомых успехов на фронте может привести к серьезным последствиям.

Нам нужно быть в состоянии поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры,

– говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Для изменения ситуации на фронте Украина наносит удары по нефтяной инфраструктуре России и ключевым военным объектам в ее европейской части.

The Telegraph также отмечает, что Трамп стремится к быстрому окончанию войны, в частности из-за желания получить Нобелевскую премию мира. Для достижения этой цели ему придется обеспечить длительный мир для Украины, избежав сценария, который бы привел к капитуляции Киева.

Несмотря на надежды на сильную переговорную позицию, украинские официальные лица не исключают, что при жесткой позиции Трампа переговоры придется вести в условиях, которые не будут идеальными. Конечно, если Путин вообще согласится вести переговоры.