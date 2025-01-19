Українська сторона прагне отримати перевагу на полі бою перед початком переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Це викличе крах режиму: як Трамп може натиснути на Росію

Чому швидкі переговори можуть стати помилкою Трампа

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб у разі приходу Трампа до влади, той перед початком переговорів із Путіним сприяв відновленню переваги Збройних сил України на полі бою.

Як повідомляє видання The Telegraph, українські чиновники попереджають, що змушування України до переговорів із Росією без досягнення вагомих успіхів на фронті може призвести до серйозних наслідків.

Нам потрібно бути в змозі підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори,

– каже радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Для зміни ситуації на фронті Україна завдає ударів по нафтовій інфраструктурі Росії та ключових військових об'єктах у її європейській частині.

The Telegraph також зазначає, що Трамп прагне швидкого закінчення війни, зокрема через бажання отримати Нобелівську премію миру. Для досягнення цієї мети йому доведеться забезпечити тривалий мир для України, уникнувши сценарію, який би призвів до капітуляції Києва.

Попри надії на сильну переговорну позицію, українські офіційні особи не виключають, що за жорсткої позиції Трампа перемовини доведеться вести в умовах, які не будуть ідеальними. Звісно, якщо Путін взагалі погодиться вести переговори.