Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що цей варіант можливий, якщо Владімір Путін проявить конструктивну поведінку. Натомість якщо поступок, яких очікують США, не буде, тоді тиск на Кремль посилять.

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Росію чекатиме крах

Зрозуміло, що Трамп вестиме переговори з позиції сили. Він не хоче переділу світу, а лише намагається підвищити значення Сполучених Штатів, а для цього якраз потрібні рішучі кроки.

Трамп не може дозволити собі другий Афганістан. Якщо Україна зазнає поразки – це вдарить по країні. У нас з Америкою різне уявлення про те, що таке перемога. Але поразка нашої держави, однозначно, стане поразкою Сполучених Штатів,

– наголосив політолог.

Якщо Трамп покаже слабкість перед Путіним, то потім не зможе про щось домовлятися, наприклад, з Китаєм чи з іншими країнами на глобальному ринку. Адже це можливо лише тоді, коли новий президент виглядає сильним. В іншому випадку нічого не вдасться.

"Я певен, що важіль "батога" буде значно більшим, ніж "пряника". Росія не піде на більшість поступок, яких вимагають США. Адже це викличе крах режиму. Тому зараз головне запастися терпінням і протриматися кілька місяців, поки Трамп вестиме "гру" підняття ставок і заяв", – підкреслив Олег Саакян.