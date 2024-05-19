Російський терор проти мирних українців не припиняється. Після обстрілу Харківщини президент Зеленський закликав світ проявити достатню політичну волю, аби покласти край безчинствам країни – агресорки.

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Вбили вагітну та поранили дитину

Тим часом Харківська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину окупантів у селищі Черкаська Лозова, що на Харківщині.

Сьогодні зранку росіяни вдарили по місцевій базі відпочинку, де перебували люди. Перший прильот стався близько 11:00. Вже за 10 хвилин, коли на місце інциденту прибули рятувальні служби, ворог вдарив другою ракетою по тому самому місцю. Противник знову вдався до цинічної тактики "подвійного удару", покликану спричинити якомога більше жертв.

Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких були 4 цивільних чоловіки та жінка, яка вже за 2 місяці мала народити дитину.

Також 16 людей отримали поранення. Серед них – працівник поліції та фельдшер, які прибули на місце трагедії після першого удару. Крім того, постраждала дитина – 8-річна дівчинка. На щастя, вона отримала лише легкі тілесні ушкодження.

У поліції розповіли, що ще шукають загиблих і поранених неподалік від бази відпочинку. За словами керівника Харківської поліції Болвінова, один із загиблих загинув на відстані 100 метрів від бази. Він ловив рибу, коли уламок ракети влучив йому прямо в серце.

Попередньо, для атаки росіяни використали дві балістичні ракети – "Іскандер-М". Запустили повітряні цілі окупанти з території Бєлгородської області.

Наслідки удару по Черкаській Лозовій / Фото Харківська обласна прокуратура

Окупанти вбили людей і в Куп'янському районі