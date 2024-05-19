Щонайменше 5 людей вбили сьогодні загарбники на Харківщині. Серед загиблих – жінка на 7 місяці вагітності. Володимир Зеленський прокоментував трагедію.
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Зупинити агресора можливо
Президент нагадав, що фактично щогодини надходять нові зведення щодо російських терористичних актів.
Глава держави зазначив, що світ у змозі покласти край вбивствам цивільних українців. Для цього, наголосив Зеленський, має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів" світу.
Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору,
– пояснив президент.
Окупанти цинічно вдарили по харків'янах: дивіться відео
Смертельний удар по базі відпочинку 19 травня: що відомо
- Близько 11:00 російська армія завдала ракетний удар по базі відпочинку у селищі Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ.
- Приблизно через 10 хвилин окупанти повторно вдарили ракетою по тому ж місцю.
- Пʼять людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків і жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.
- Шістнадцять осіб отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка.
- За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
- Слід зауважити, що Черкаська Лозова стала не єдиним населеним пунктом, де росіяни сьогодні вбили цивільних.
- Стало відомо також про ворожу атаку на Куп'янський район. Там загарбники обстріляли села Новоосинове та Ківшарівку, попередньо вдаривши по них з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
- Внаслідок удару по Куп'янському району загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.
- Поранення дістали п’ять чоловіків та чотири жінки.