По меньшей мере 5 человек убили сегодня захватчики на Харьковщине. Среди погибших – женщина на 7 месяце беременности. Владимир Зеленский прокомментировал трагедию.
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Остановить агрессора возможно
Президент напомнил, что фактически каждый час поступают новые сведения о российских террористических актах.
Глава государства отметил, что мир в состоянии остановить убийства гражданских украинцев. Для этого, подчеркнул Зеленский, должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров" мира.
Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору,
– объяснил президент.
Оккупанты цинично ударили по харьковчанам: смотрите видео
Смертельный удар по базе отдыха 19 мая: что известно
- Около 11 часов российская армия нанесла ракетный удар по базе отдыха в поселке Черкасская Лозовая Малоданиловской ОТО.
- Приблизительно через 10 минут оккупанты повторно ударили ракетой по тому же месту.
- Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности.
- Шестнадцать человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер скорой помощи, приехавшие на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка.
- По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт двумя ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области.
- Следует отметить, что Черкасская Лозовая стала не единственным населенным пунктом, где россияне сегодня убили гражданских.
- Стало известно также о вражеской атаке на Купянский район. Там захватчики обстреляли села Новоосиново и Ковшаровку, предварительно ударив по ним из реактивной системы залпового огня "Ураган".
- В результате удара по Купянскому району погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.