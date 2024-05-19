По меньшей мере 5 человек убили сегодня захватчики на Харьковщине. Среди погибших – женщина на 7 месяце беременности. Владимир Зеленский прокомментировал трагедию.

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Остановить агрессора возможно

Президент напомнил, что фактически каждый час поступают новые сведения о российских террористических актах.

Глава государства отметил, что мир в состоянии остановить убийства гражданских украинцев. Для этого, подчеркнул Зеленский, должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров" мира.

Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору,

– объяснил президент.

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