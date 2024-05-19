Российский террор против мирных украинцев не прекращается. После обстрела Харьковщины президент Зеленский призвал мир проявить достаточную политическую волю, чтобы положить конец бесчинствам страны – агрессорки.

Смотрите также Опять КАБы: в Харькове снова слышна серия взрывов

Убили беременную и ранили ребенка

Между тем Харьковская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления оккупантов в поселке Черкасская Лозовая, что на Харьковщине.

Сегодня утром россияне ударили по местной базе отдыха, где находились люди. Первый прилет произошел около 11:00. Уже через 10 минут, когда на место инцидента прибыли спасательные службы, враг ударил второй ракетой по тому же месту. Противник снова прибегнул к циничной тактике "двойного удара", призванную вызвать как можно больше жертв.

В результате атаки погибли 5 человек, среди которых были 4 гражданских мужчины и женщина, которая уже через 2 месяца должна была родить ребенка.

Также 16 человек получили ранения. Среди них – работник полиции и фельдшер, которые прибыли на место трагедии после первого удара. Кроме того, пострадал ребенок – 8-летняя девочка. К счастью, она получила лишь легкие телесные повреждения.

В полиции рассказали, что еще ищут погибших и раненых неподалеку от базы отдыха. По словам руководителя Харьковской полиции Болвинова, один из погибших погиб на расстоянии 100 метров от базы. Он ловил рыбу, когда обломок ракеты попал ему прямо в сердце.

Предварительно, для атаки россияне использовали две баллистические ракеты – "Искандер-М". Запустили воздушные цели оккупанты с территории Белгородской области.

Последствия удара по Черкасской Лозовой / Фото Харьковская областная прокуратура

Оккупанты убили людей и в Купянском районе