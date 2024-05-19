Защитить Харьков и область от подобных циничных ударов возможно, однако для этого нужны не только системы ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт. По его мнению, важным аспектом является и политическая воля наших западных партнеров, которые должны позволить Украине защищаться не только на своей территории.
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Что нужно, чтобы защитить Харьковскую область
Россияне атаковали ракетой "Искандер-М" базу отдыха на Харьковщине. Оккупанты в очередной раз прибегли к тактике двойного удара, которая направлена на убийство гражданского населения.
Враг запускает "Искандеры" с приграничья – Белгородской, Брянской и Курской областей. К сожалению, расстояние до Харьковщины – небольшое, а из-за сверхвысокой скорости этих баллистических ракет, у людей есть считанные минуты, чтобы дойти до укрытия. Так же всего несколько минут есть у ЗРК Patriot, чтобы обнаружить и уничтожить цели.
Баллистическая траектория, если ее отслеживать, прогнозируемая. Но у баллистических ракет такая скорость, что другие средства противовоздушной обороны не могут по ней работать – нужны только комплексы вроде Patriot SAMP/T,
– подчеркнул Игорь Романенко.
Уже неоднократно системы Patriot сбивали баллистические ракеты на Киевщине, доказав, что "аналоговнетные" "Искандеры" – это таки достижимая цель. Именно поэтому Украина неоднократно подчеркивает, что количество этих систем нужно увеличить. В частности, для того, чтобы "закрыть" Харьковскую область.
"Patriot не очень маневренные системы, их нужно прикрывать от других средств – поэтому нужны еще и IRIS/T. Так или иначе надо формировать противовоздушную и противоракетную оборону вокруг Харькова. Но вопрос не только в этом. Сложность еще и в том, что те же Patriot, которые имеют дальность до 150 километров, могли сбивать Су-34 и другие российские самолеты, которые являются носителями КАБов", – отметил Романенко.
Однако для того, чтобы это стало возможным, необходимо разрешение от США на использование этих комплексов по территории России.
Циничный удар врага по Харьковщине: что известно
- В воскресенье, 19 мая, россияне ударили по базе отдыха ударили по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, что на Харьковщине. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что на базу отдыха прилетели две российские ракеты "Искандер-М" – с разницей всего в десять минут. В это время на месте происшествия как раз работали спасатели, медики, работники полиции.
- Представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что на момент удара в комплексе находилось около 50 гражданских людей. Ни военных целей вблизи, ни самих военных на базе отдыха не было.
- Количество раненых и жертв растет. В результате атаки погибло 5 человек, среди них 4 мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. По состоянию на 20:00 количество пострадавших – 28 человек.