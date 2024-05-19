Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона. Он добавил, что оккупанты били дважды, используя ракеты "Искандер М". Сначала враг атаковал комплекс отдыха, переждал 10 минут, а потом – ударил повторно, передает 24 Канал.

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В базе отдыха было около 50 человек

Чубенко сообщил, что враг нанес удар по комплексу, когда там находилось около 50 отдыхающих. Сейчас известно о 27 пострадавших, среди которых некоторые имеют серьезные ранения конечностей, ушибы, открытые переломы.

К сожалению, одного раненого не удалось спасти. Травмированного госпитализировали, однако он умер в больнице, собственно, он стал 6 жертвой российского циничного удара. Также есть несколько человек с очень серьезными ранами. Сейчас медики прилагают максимальные усилия, чтобы спасти их жизнь.

В Харьковской прокуратуре отметили, что удар по базе отдыха – это однозначно военное преступление. Это удар по гражданской инфраструктуре. Это зона отдыха для местных. Там всегда отдыхало много людей. Это любимое место отдыха и по факту этого военного преступления открыто уголовное производство,

– подчеркнул Чубенко.

Что известно об обстреле базы отдыха