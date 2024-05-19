Оккупанты нанесли ракетный удар по базе отдыха под Харьковом. Сколько людей пострадало, и чем именно били россияне, передает 24 Канал.

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Россияне ударили баллистикой

Около 11:03 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. СМИ в свою очередь написали о серии взрывов. Следует заметить, что в области и городе воздушная тревога продолжалась еще с 3 ночи. Впрочем, предупреждения об угрозе ракетного удара утром от Воздушных сил не было. И неудивительно, ведь враг применил баллистику. Предварительно, противник атаковал Харьковский район двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустил с территории Белгородской области.

Под ударом оказалась база отдыха в поселке Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковского района.

На базе отдыхали гражданские с детьми

Руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов подчеркнул, что оккупанты ударили по обычному пляжу с беседками для отдыха – никаких военных целей там не было. Среди жертв россиян оказались – обычные люди – женщины и дети, которые просто выехали на природу и попали под вражеский огонь.

Как рассказали в полиции, россияне прибегли к тактике "двойного удара". Через 15 – 20 минут они повторно атаковали ракетой то же место, куда уже прибыли на помощь спасатели и медики.

А пока на месте продолжалась спасательная операция и работники полиции вместе с бойцами ГСЧС и медиками искали раненых, – террористы ударили второй раз,

– рассказал Болвинов.

Он уточнил, что во время первого удара по базе враг разрушил беседку, домики для отдыха, здание самой базы. Людей пришлось доставать из-под завалов.

Последствия удара по базе отдыха / Фото прокуратура и полиция

Среди погибших – беременная женщина

По состоянию на 17:00 известно о 6 погибших. Среди них – 5 гражданских мужчин и женщина, которая находилась на 7 месяце беременности. Еще один 68-летний мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Сначала сообщалось о 16 раненых, среди которых двое сотрудников полиции и фельдшер скорой помощи, а также 8-летняя девочка, которая получила легкие телесные повреждения.

Впрочем, впоследствии количество пострадавших возросло до 27. Судьба одного из сотрудников базы отдыха остается неизвестной. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

В полиции ранее рассказали, что среди погибших был один мужчина, который также ловил рыбу. Он находился в 100 метрах от базы отдыха и погиб от прямого попадания осколка ракеты в сердце.

Одна из пострадавших – 70-летняя жительница Черкасской Лозовой Валентина Вецкур. Женщина получила ранения, а ее муж погиб. По словам Валентины, утром он пошел прогуляться вместе с собакой. Впоследствии хозяина и животное нашли мертвыми в водоеме.

Также женщина отметила, что четырех ее соседей забрали в больницу. Соседке оторвало грудь, а у соседей – "ноги в дырках".

Зеленский объяснил, как остановить террор

Президент Зеленский отреагировал на обстрел Харьковщины. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Он также отметил, что каждый день поступают сообщения о российских преступлениях в Украине.

Президент заявил, что российский террор можно остановить. Для этого "дефицит политической воли лидеров мира должен быть преодолен". По словам Зеленского, уже два новых Patriot на защите Харькова способны изменить ситуацию.