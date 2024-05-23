Румынский президент Клаус Йоханнис отметил, что возможное предоставление нашему государству системы Patriot должно быть решено Высшим советом национальной обороны. Однако оно не должно повлечь ослабление возможностей ПВО страны.

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Румыния должна получить что-то в обмен

Йоханнис рассказал, что не хочет поднимать вопрос о потенциальном предоставлении Украине системы Patriot "в публичном пространстве". Он хотел бы, чтобы это решали с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны, что является совещательным органом при главе государства.

Он отметил, что предоставление этой системы ПВО нашему государству это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны".

Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано,

– заявил президент Румынии.

По его словам, для него относительно этого решения "нет временного горизонта".

Накануне у Румынии заявили о готовности к диалогу по поставкам ракетной системы Patriot в Украину. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине эти системы.

Когда Запад решится на предоставление семи систем Patriot

Владимир Зеленский заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле 2024 года могут принять решение о передаче Украине семи систем Patriot. Он снова обратился к НАТО с просьбой предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot.

Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что нашему государству по состоянию на сегодня нужно много систем Patriot. Однако Украина согласится на семь штук для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и энергетического сектора.